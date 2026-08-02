Portazo: Juventus retiró su oferta por Emiliano "Dibu" Martínez

El arquero argentino Emiliano "Dibu" Martínez sufrió un revés en el mercado de pases, pues Juventus declinó de los acercamientos para ficharlo de cara a la temporada 2026/2027.

Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, aseguró que la "Vecchia Signora" retiró formalmente su oferta a Aston Villa, en una decisión que ya estaba tomada al considerar el costo del pase demasiado alto.

El periódico Gazzetta dello Sport complementó la información y señaló que los ingleses se negaron a rebajar su exigencia de 12 millones de euros por el seleccionado trasandino.

La postura del club inglés va en la línea de lo expresado por su director de operaciones Damian Vidagany a mediados de julio, tras la finalización del Mundial: "Martínez se quedará con nosotros. No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada".

De esta manera, Luciano Spalletti tendrá que seguir esperando por un eventual refuerzo a su portería, pues los goleros en el plantel no lo convencen. El japonés Zion Suzuki aparecía en el radar, pero reportes indican que PSG se adelantó en el mercado.