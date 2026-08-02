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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Joven de 21 años fue asesinado a tiros mientras conducía en Colina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Iba en compañía de un menor cuando fue atacado a disparos desde otro vehículo en movimiento.

Joven de 21 años fue asesinado a tiros mientras conducía en Colina
 Fiscalía ECOH

El equipo ECOH del Ministerio Público indaga el homicidio.
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Un joven de 21 fue asesinado a tiros este domingo mientras conducía un vehículo en compañía de un menor de 14 años en calle Inmaculada Concepción, en Colina.

El hecho quedó al descubierto luego de que Carabineros recibiera un aviso por un accidente de tránsito en el que un automóvil supuestamente colisionó con un toldo metálico.

Al llegar al lugar, el personal halló a la víctima fallecida -que no mantenía antecedentes policiales- al interior del vehículo, con múltiples impactos de bala, por lo que constató que el hecho correspondía a un homicidio

"La víctima iba con un acompañante conduciendo su vehículo y, por razones que se investigan, fueron abordados por un segundo vehículo, desde el cual -en movimiento- efectuaron disparos hacia el primer automóvil, resultando fallecido el conductor e ileso el copiloto en este caso", informó el fiscal Ignacio Pefaur.

"Al menos hay cuatro impactos de bala en el vehículo y se ha encontrado evidencia balística, tres de ellas en el piso. El acompañante (quien realizó la denuncia y posteriormente huyó) era menor de edad. Ése es el antecedente que manejamos por el momento", agregó el persecutor.

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