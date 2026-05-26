Pulisic comandará al anfitrión: Estados Unidos anunció su nómina para el Mundial 2026
Mauricio Pochettino dio a conocer los representantes del combinado para la cita planetaria.
Mauricio Pochettino dio a conocer los representantes del combinado para la cita planetaria.
Este martes se reveló la lista de 26 convocados de Estados Unidos, equipo que dirige Mauricio Pochettino, para el Mundial de Norteamérica 2026, con Christian Pulisic como líder de una de las selecciones anfitrionas del torneo.
El delantero de AC Milan viene de una segunda mitad de temporada para el olvido en Italia, que lo tiene sin marcar desde diciembre de 2025.
Pese a esto, será el encargado de comandar a los locales junto a nombres como Weston McKennie de Juventus y Chris Richards de Crystal Palace.
Estados Unidos integra el Grupo C de la competición y jugará todos sus encuentros en suelo local.
Debutará con Paraguay el 12 de junio en Los Angeles, posteriormente se medirá ante Australia el 19 en Seattle, finalmente volverá a California para enfrentarse a Turquía el día 25.
La lista de Estados Unidos:
Arqueros
Defensas
Mediocampistas
Delanteros