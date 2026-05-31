Raheem Sterling fue detenido por presunta conducción bajo efectos de drogas

El futbolista Raheem Sterling fue detenido en Inglaterra por supuestamente conducir bajo los efectos de drogas, conducción temeraria, posesión de drogas y no someterse a la prueba correspondiente para determinar su estado.

Los hechos ocurrieron en Hampshire, al sur de Inglaterra, luego de que el jugador de 31 años terminó su temporada con el club Feyenoord de Países Bajos.

La Policía confirmó que el Lamborghini del jugador colisionó contra las vallas de los márgenes de la carretera, aunque no hubo heridos ni otros vehículos involucrados.

"El conductor, un hombre de 31 años de Berkshire, ha sido detenido como sospechoso de conducir habiendo tomado drogas, posesión de drogas de clase C y por no poder someterse a una prueba", añadió la Policía.

El exseleccionado inglés acabó en libertad bajo fianza mientras se realiza la investigación.