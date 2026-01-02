Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

Revelan que Darío Osorio es la obsesión de históricos clubes alemanes

El especialista en mercado Nicolo Schira reveló que el cuadro "amarillo y negro" sigue de cerca al seleccionado nacional. Además, Hertha Berlín apareció como opción para el jugador de FC Midtjylland, quien registra una gran campaña en Dinamarca.

El nombre de Darío Osorio continúa generando ruido en el mercado del Viejo Continente. El seleccionado nacional, figura indiscutida en FC Midtjylland, sumó nuevos pretendientes en el fútbol alemán, despertando el interés de instituciones históricas gracias a sus destacadas actuaciones en la Superliga de Dinamarca.

Hace algunas semanas, medios germanos vincularon al oriundo de Hijuelas con Bayern Munich. Sin embargo, ahora fue el especialista en fichajes Nicolo Schira quien entregó nuevos antecedentes, asegurando que Borussia Dortmund, actual sublíder de la Bundesliga, también tiene en carpeta al extremo chileno.

La lista de interesados no termina ahí. Según la información del periodista, Hertha Berlín, elenco que actualmente milita en la segunda división de Alemania pero que cuenta con una gran tradición, también monitorea la situación del futbolista formado en la U.

Osorio vive un presente dulce en Escandinavia. Fue elegido como el mejor extremo derecho de la liga danesa y sus números avalan su momento: registró seis goles y ocho asistencias en lo que va de temporada, rendimiento que lo posicionó como una pieza clave en el esquema de FC Midtjylland y en una carta exportable para las grandes ligas europeas.

En portada