Salomón Rodríguez le anotó un doblete a Nacional y alcanzó seis goles en la liga uruguaya

Pese a la derrota de Montevideo City Torque por 3-2, Salomón Rodríguez destacó con dos goles ante Nacional por la fecha 9 del Apertura uruguayo, que le permitieron llegar a seis anotaciones en lo que va de campeonato.

El delantero, a préstamo en los celestes desde Colo Colo y que completó su séptimo partido por el torneo local, abrió el marcador en apenas cuatro minutos de partido, mediante un certero cabezazo que dejó parado al arquero Ignacio Suárez.

Sin embargo, el "Bolso" lo dio vuelta con dos goles de Maximiliano Gómez (33' y 35') y la diana de Gonzalo Carneiro antes del descanso (41').

Rodríguez, cuyo contrato con el "Cacique" se extiende hasta 2027, descontó para Montevideo City Torque con un penal a los 59' y tuvo dos oportunidades de igualar el marcador completando un hat-trick, pero el arquero Suárez se lo impidió.

Con este resultado, los "ciudadanos" se mantuvieron con 14 puntos en el quinto puesto, a cinco del líder Peñarol que aún debe jugar. Nacional, en tanto, es momentáneamente el tercero de la tabla con 16 unidades.

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