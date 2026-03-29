Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago17.6°
Humedad57%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Salomón Rodríguez le anotó un doblete a Nacional y alcanzó seis goles en la liga uruguaya

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero, cuyo pase pertenece a Colo Colo, sigue rompiendo redes tras nueve fechas disputadas.

Salomón Rodríguez le anotó un doblete a Nacional y alcanzó seis goles en la liga uruguaya
 Montevideo City Torque
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Pese a la derrota de Montevideo City Torque por 3-2, Salomón Rodríguez destacó con dos goles ante Nacional por la fecha 9 del Apertura uruguayo, que le permitieron llegar a seis anotaciones en lo que va de campeonato.

El delantero, a préstamo en los celestes desde Colo Colo y que completó su séptimo partido por el torneo local, abrió el marcador en apenas cuatro minutos de partido, mediante un certero cabezazo que dejó parado al arquero Ignacio Suárez.

Sin embargo, el "Bolso" lo dio vuelta con dos goles de Maximiliano Gómez (33' y 35') y la diana de Gonzalo Carneiro antes del descanso (41').

Rodríguez, cuyo contrato con el "Cacique" se extiende hasta 2027, descontó para Montevideo City Torque con un penal a los 59' y tuvo dos oportunidades de igualar el marcador completando un hat-trick, pero el arquero Suárez se lo impidió.

Con este resultado, los "ciudadanos" se mantuvieron con 14 puntos en el quinto puesto, a cinco del líder Peñarol que aún debe jugar. Nacional, en tanto, es momentáneamente el tercero de la tabla con 16 unidades.

- Revisa los mejores momentos del partido:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada