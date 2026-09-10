Samuel Eto'o fue acusado por mal manejo de más de 500 mil euros pagados por Rusia

El exfutbolista Samuel Eto'o, actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot), fue acusado de manejar en una cuenta bancaria personal más de 500 mil euros correspondientes al pago realizado por Rusia por un partido amistoso entre ambas selecciones.

De acuerdo con una investigación publicada por The Times, documentos, contratos y facturas muestran solicitudes para realizar dos pagos por 455.056 y 112.514 euros, respectivamente, por un total de 567.570 euros.

El dinero estaba relacionado con el amistoso que Rusia y Camerún disputaron el 12 de octubre de 2023 en Moscú y, según los antecedentes conocidos por el periódico británico, los fondos fueron dirigidos a una cuenta personal de Eto'o en Qatar.

Exdirectivos de Fecafoot denunciaron que hasta ahora desconocen el destino final de esos recursos y aseguraron que presentaron hace más de un año reclamaciones formales ante el Comité de Ética de la FIFA sin recibir una respuesta sobre el caso.

Las acusaciones también generaron cuestionamientos por la cercanía de Eto'o con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Desde el organismo mundial señalaron que Infantino no tiene influencia sobre los órganos judiciales de la entidad y remarcaron que estos funcionan de manera independiente.

El entorno del exdelantero camerunés ya había defendido en 2025 la utilización de la cuenta en Qatar, argumentando que las restricciones financieras contra Rusia dificultaban realizar pagos internacionales directamente a las cuentas de FECAFOOT. También se afirmó que los recursos posteriormente ingresaron a las arcas de la federación.