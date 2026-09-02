Será compañero de Mohamed Salah: Franculino dejó Midtjylland y fichó en Trabzonspor

Franculino Djú, delantero de Guinea-Bisáu y excompañero de Darío Osorio en Midtjylland, se convirtió en nuevo refuerzo de Trabzonspor de Turquía, en donde jugará junto al egipcio Mohamed Salah.

Franculino estuvo en Midtjylland tres años, al igual que Darío Osorio, quien este martes firmó en Crystal Palace en la Premier League de Inglaterra.

En su paso por el club danés, Franculino, de 22 años, anotó 58 goles y aportó 15 asistencias en 117 partidos, siendo el tercer máximo goleador en la historia de Midtjylland.

De esta forma, Franculino se sumó a un equipo que se reforzó con el fichaje estrella de Mohamed Salah, y también de Sidny Lopes Cabral, autor del mejor gol en el pasado Mundial 2026, en el recordado partido entre Cabo Verde y Argentina.

Midtjylland, por su parte, se reforzó las salidas de Osorio y Franculino, con los fichajes del danés Mileta Rajovic y el surcoreano Hong Hyun-Seok.

El exequipo de Osorio está puntero en la Superliga de Dinamarca, y este miércoles, en su primer partido sin el chileno Osorio, ganó por 0-2 a AGF, con goles de Friday Etim (11') y Denil Castillo (56').