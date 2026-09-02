Arrau tras visitar a alcalde White: No podemos permitir que el miedo se apodere de las autoridades

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, visitó este miércoles al alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), en medio de los operativos por el plan para asesinarlo que fue desbaratado por la detención del "Indio Juan".

Tras la cita, Arrau planteó que "esta situación no la podemos normalizar y precisamente la tenemos que enfrentar entre todos: municipios, gobierno central, parlamentarios. Enfrentamos a un enemigo más alevoso, que usa la violencia o amenaza con usar la violencia de forma descarada, a veces ligado al crimen organizado, a veces a bandas más locales y esto lo tenemos que empezar a cambiar con una dirección por parte del Estado y es lo que estamos haciendo".

"Dar la tranquilidad en este caso de que está con protección, se va a reforzar, el alcalde nos ha solicitado algunas gestiones, que las vamos a hacer por supuesto y hay que dejar que el Ministerio Público y las policías desarrollen esta investigación", añadió.

El ministro insistió en que "lo que no podemos permitir es que los alcaldes dejen de ejercer sus funciones, que el miedo se apodere de las autoridades y eso lo tenemos que resguardar con la suficiente fuerza para que el alcalde pueda desempeñar sus funciones, para que los vecinos de San Bernardo puedan tener un alcalde operativo en terreno, pero con los resguardos suficientes".

Por su parte, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, recalcó que "sabemos que detrás del alcalde hay una familia, hay trabajadores y trabajadoras, y también la preocupación de la ciudadanía, de los vecinos de la comuna de San Bernardo, darles la tranquilidad de que nosotros vamos a apoyar a todos los alcaldes y alcaldesas, no nos importan los colores políticos".

"Estamos más unidos que nunca frente a la delincuencia, sabemos que la delincuencia hoy día desafía a la institucionalidad, que justamente se hace carne en la intervención territorial", dijo.

Codina planteó que "sabemos que (San Bernardo) es una comuna sometida al riesgo inminente de una delincuencia que durante los últimos años, gracias a la impunidad, ha logrado ir ganando territorio en nuestro país".

"Nos parece fundamental lograr un acuerdo transversal en el Congreso, que nos permita que el Estado cuente con mejores herramientas para enfrentar situaciones como estas, pero por sobre todo, lo más importante, que vuelva la tranquilidad, la paz y la seguridad a los distintos barrios de la región y del país", sentenció.