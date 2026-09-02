Vallejo: Chile comprende la importancia de defender la democracia ante pretensiones autoritarias de un Presidente

La exministra secretaria general de Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), Camila Vallejo, cuestionó con dureza este miércoles en Cooperativa la propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast, asegurando que "no sirve en lo absoluto" para combatir la delincuencia.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, la militante del Partido Comunista (PC) sostuvo que el Ejecutivo está aplicando una estrategia deliberada para "extremar las posiciones" y, posteriormente, aparentar una moderación mediante la negociación, legitimando así medidas de corte autoritario.

"Cuando el Presidente de la República presenta su proyecto de reforma constitucional, marca su posición: cuál es la propuesta que aprobaría si tuviera los votos, y ésta es una propuesta totalmente regresiva desde el punto de vista democrático, por no decir autoritaria o que puede rayar en una pseudoforma dictatorial, de persecución del que piensa distinto a través de la vulneración de derechos y libertades individuales de las personas", afirmó Vallejo.

Al analizar la tramitación y el contenido del proyecto, la exvocera advirtió que "quienes son expertos en la ultraderecha en el mundo te dicen recurrentemente que una de las estrategias de la ultraderecha para cambiar el marco de conversación es extremar las posiciones para que, luego, una moderación parcial de esa posición vía negociación parezca que resolvió esta aberración inicial que se presentó y, por lo tanto, legitima una posición que ya, de alguna manera, retrocedió democráticamente, pero pero es 'menos mala' de lo que se presentó inicialmente".

"Hay una estrategia de extremar, de correr el cerco, pero, luego, negociar quizá un par de cosas para que parezca que hubo una apertura, un diálogo, una moderación. Sin embargo, de todas maneras (esta estrategia) logra legitimar una vía autoritaria. Por ejemplo, la negociación podría derivar en que pasemos de 240 días de estado de excepción a 120, y van a decir: 'Bueno, mejoramos, moderamos esta propuesta', pero, sin embargo, sigue la posibilidad de que el Presidente ya no en 240, sino que solo en 120 días, pueda espiarte tu teléfono, requisar tus bienes, etcétera", explicó la militante comunista.

Sin embargo, Vallejo destacó la capacidad del sistema institucional y de la ciudadanía para reaccionar y fijar límites a los intentos de concentración de poder desde el Ejecutivo.

"Hay una reacción de nuestro sistema democrático cuando líderes de opinión, expertos, el mundo periodístico, salen y reaccionan (ante la propuesta). O sea, todavía Chile tiene una comprensión importante de la importancia de defender nuestra democracia, nuestros derechos individuales, nuestras libertades individuales frente a pretensiones autoritarias de un Presidente de la República que, por más que haya llegado por mayoría popular al poder, tiene que tener contrapesos", relevó.

Secreto bancario

Frente a las prioridades legislativas para frenar el crimen organizado, la exsecretaria de Estado contrapuso la reforma del Gobierno con las iniciativas que el progresismo empuja en el Congreso.

"Para perseguir el crimen organizado, los delitos más violentos que está sufriendo la gente, la reforma constitucional no sirve en lo absoluto; es totalmente prescindible. Lo que sí se requiere es seguir avanzando en una agenda legislativa con proyectos que están en el Parlamento, pero lo que requieren es patrocinio del Ejecutivo y que tengan voluntad, respaldo del Ejecutivo, para que puedan salir adelante", sostuvo.

Vallejo recalcó que "para poder perseguir la ruta del dinero, para poder meter presos a los que realmente mueven el crimen organizado, se requiere llegar a sus cuentas bancarias y para eso el levantamiento del secreto bancario no es un capricho; es una necesidad para fortalecer las capacidades de inteligencia, de la persecución del crimen organizado, que es el principal problema que tenemos".

"Cuando hablamos de crimen organizado, ya no hablamos solo del microtráfico en una esquina, en una plaza; hablamos de movimientos de dinero muy grandes y de una jerarquía. Si solo pensamos en lo que pasa en la esquina, no vemos todo lo que está detrás y terminamos persiguiendo el eslabón más débil y no a las cabezas, no a los que tienen poder, no al narcotraficante de cuello y corbata", aseveró.

Autocrítica sobre el legado del Gobierno de Boric

Al evaluar la gestión de la Administración anterior, Vallejo reconoció que, a nivel de la población, "no se logró aquilatar lo suficiente el efecto de las políticas públicas que estábamos implementando, que fueron inéditas".

"Logramos hacer una actualización de las capacidades del Estado como nunca antes en materia de seguridad, más de 70 leyes, creamos el Ministerio de Seguridad Pública, creamos la primera política nacional contra el crimen organizado, una política sólida en materia carcelaria, pero los efectos de esas medidas se empezaron a ver recién al finalizar el Gobierno. Por ejemplo, cuando empezamos a romper la curva de los homicidios. Ese desajuste entre la medida concreta y el efecto en la percepción de seguridad pasó una cuenta", admitió.

Asimismo, realizó una autocrítica sobre el combate contra las noticias falsas, señalando que "antes de ser Gobierno y durante el Gobierno no supimos enfrentar, de manera sistemática y seria, toda esta industria de la desinformación y la mentira que ya se estaba instalando en nuestro país. Eso (también) nos ha pasado la cuenta".

Rearticulación de la oposición: amplia alianza con la DC

En el plano político y de cara al rol opositor frente al actual Gobierno, Vallejo abogó por consolidar un marco de unidad amplio dentro del sector.

"Uno no quiere con esto presionar a nadie, pero nosotros, en la Nueva Mayoría, fuimos Gobierno con la Democracia Cristiana y yo creo que hasta allá al menos se tiene que poder construir un proyecto de desarrollo estratégico para nuestro país", afirmó.

En esa misma línea, la exministra profundizó que el mundo progresista "tiene que lograr generar una resistencia estratégica; es decir, defender los derechos conquistados, que no haya retrocesos para las mujeres, para los trabajadores, defender la democracia en el plano de la resistencia frente a tentaciones autoritarias o de finalmente aumentar la desigualdad por la vía de perjudicar a las familias trabajadoras, su poder adquisitivo, sus derechos laborales o la calidad de acceso a los servicios básicos".

"Pero, por otra parte, en paralelo a esa resistencia, ya hay que ir construyendo la alternativa que somos para el país: qué es lo que estamos proponiendo ya no solo en materia de equilibrios fiscales, sino que también en cómo volvemos a ser un país productivo, que tengamos un modelo de desarrollo", concluyó.