Shakira sumó a fenómeno viral de Uganda a su presentación en la final del Mundial

El grupo infantil de baile ugandés Ghetto Kids se presentará junto a Shakira durante el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, en el cual interpretarán "Dai Dai", himno oficial de la cita planetaria.

La intérprete de éxitos mundialistas como "Waka Waka" o "La La La" invitó al conjunto luego de que publicaran un video bailando al son de la música, en el cual incluyen banderas de los tres países sedes del torneo.

Mediante un video publicado en el Instagram del grupo, la artista confirmó la asistencia de Ghetto Kids y alentó a que se sumen más bailarines: "Quiero que sea especial para todos e inolvidable, por eso he decidido invitar a tantos como pueda. Ya invité a los Ghetto Kids, pero quiero ver todas sus creaciones y videos porque los voy a estar viendo", afirmó la cantante.

Shakira se presentará en el primer espectáculo de medio tiempo en la historia del torneo, en el que compartirá escenario junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS.