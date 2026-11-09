Sin el Balón de Oro: FIFPro dejó fuera a Kane e incluyó a Messi en su equipo ideal 2026

Este lunes, la Federación Internacional de Jugadores de Fútbol (FIFPro) anunció su equipo ideal mundial del 2026, tras la votación de 19.806 futbolistas masculinos de 73 países.

De forma sorpresiva el delantero inglés Harry Kane, ganador del último Balón de Oro, quedó fuera de la oncena, que sí tuvo a Lionel Messi junto a Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Erling Haaland en delantera.

La lista fue seleccionada por sus colegas a través de una plataforma digital, en una votación que evaluó las campañas entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

El 11 quedó compuesto por el arquero David Raya (Arsenal); los defensas Pau Cubarsí (Barcelona), Achraf Hakimi y Nuno Mendes (Paris Saint-Germain); los mediocampistas Jude Bellingham (Real Madrid), Rodri (Barcelona) y Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal); y los delanteros Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (Real Madrid) Lionel Messi (Inter Miami) y Lamine Yamal (Barcelona).

En el caso de Messi, ganador en ocho ocasiones del Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), regresó al Once Ideal Mundial por primera vez desde 2023, ampliando su propio récord a 18 apariciones.

Por su parte, Lamine Yamal, que también formó parte del equipo del año pasado, se convierte en el primer jugador en ser seleccionado dos veces para el Once Mundial antes de cumplir los 20 años.