Sorteo listo: Se definieron los grupos de la Liga de Naciones 2026-2027
Está será la quinta edición del certamen europeo
Este jueves 12 de febrero se realizó en Bruselas el sorteo para definir los grupos de la quinta edición de la Liga de Naciones 2026-2027.
La Selección portuguesa de Cristiano Ronaldo es la vigente campeona de la competición europea, tras vencer en la final pasada a España por penales.
Revisa acá los grupos:
Liga A
Liga B
Liga C
Liga D
Revisa acá el calendario de partidos: