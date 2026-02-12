Sorteo listo: Se definieron los grupos de la Liga de Naciones 2026-2027

Este jueves 12 de febrero se realizó en Bruselas el sorteo para definir los grupos de la quinta edición de la Liga de Naciones 2026-2027.

La Selección portuguesa de Cristiano Ronaldo es la vigente campeona de la competición europea, tras vencer en la final pasada a España por penales.

Revisa acá los grupos:

Liga A

Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Grupo 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.

Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B

Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo 3: Israel, Austria, República Irlanda y Kosovo.

Grupo 4: Polonia, Bosnia Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C

Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

Liga D

Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

Revisa acá el calendario de partidos: