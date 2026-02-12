Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Sorteo listo: Se definieron los grupos de la Liga de Naciones 2026-2027

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Está será la quinta edición del certamen europeo

Sorteo listo: Se definieron los grupos de la Liga de Naciones 2026-2027
Este jueves 12 de febrero se realizó en Bruselas el sorteo para definir los grupos de la quinta edición de la Liga de Naciones 2026-2027.

La Selección portuguesa de Cristiano Ronaldo es la vigente campeona de la competición europea, tras vencer en la final pasada a España por penales.

Revisa acá los grupos:

Liga A

  • Grupo 1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.
  • Grupo 2: Alemania, Holanda, Serbia y Grecia
  • Grupo 3: España, Croacia, Inglaterra y República Checa.
  • Grupo 4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B

  • Grupo 1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.
  • Grupo 2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.
  • Grupo 3: Israel, Austria, República Irlanda y Kosovo.
  • Grupo 4: Polonia, Bosnia Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C

  • Grupo 1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.
  • Grupo 2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.
  • Grupo 3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.
  • Grupo 4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

Liga D

  • Grupo 1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.
  • Grupo 2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.

Revisa acá el calendario de partidos:

  • Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026
  • Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026
  • Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026
  • Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026
  • Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026
  • Jornada 6: 15-17 de noviembre de 2026
  • Cuartos de final y eliminatorias de ascenso y descenso: 25-30 de marzo de 2027
  • Fase final: 9-13 de junio de 2027.

 

