Uruguay salvó el empate en el último minuto en el amistoso ante Inglaterra en Wembley

En un encuentro para preparar el Mundial de Norteamérica 2026, la selección de Uruguay alcanzó a salvar un 1-1 ante Inglaterra, en un amistoso internacional disputado en el Estadio de Wembley, en Londres.

Ambos elencos ofrecieron un choque de fuerzas parejas en suelo británico, pero fueron los pupilos del técnico alemán Thomas Tuchel quienes manejaron el control de las acciones ante los dirigidos por Marcelo Bielsa.

El marcador no se movió hasta el complemento, cuando los cambios en el equipo anfitrión le permitieron a Ben White (81') abrir la cuenta y establecer un 1-0 que parecía definitivo.

No obstante, sobre los descuentos el propio jugador cometió una falta sobre Federico Viñas y el VAR asistió al árbitro Sven Jablonski para sancionar un penal que Federico Valverde (90+4') intercambió por gol.

Con esto, los dos combinados sumaron un buen precedente antes de sus siguientes desafíos. Los ingleses recibirán a Japón el 31 de marzo y los charrúas harán frente a Argelia en la misma fecha.