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[VIDEO] El insólito autogol de un jugador lesionado en Moldavia
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Valentin Rebeja convirtió un insólito gol en contra estando tendido en la cancha.
Valentin Rebeja convirtió un insólito gol en contra estando tendido en la cancha.
El pasado sábado en la segunda división de Moldavia se vivió una situación inusual y a la vez cómica durante el encuentro entre Real Sireti y FC Oguz
Un disparo sin rumbo de parte de un jugador de este último equipo encontró a Valentin Rebeja tirado en el césped por una lesión, al cual le rebotó el balón, que se desvió en dirección a la red por sobre el portero, rápidamente convirtiéndose en un momento viral debido a la naturaleza caótica de la situación.
Revisa el insólito autogol aquí
Pese a esto, Real Sireti se impuso por 5-2, resultado que fue opacado por el curioso tanto en propia de Rebeja.