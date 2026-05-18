[VIDEO] El insólito autogol de un jugador lesionado en Moldavia

El pasado sábado en la segunda división de Moldavia se vivió una situación inusual y a la vez cómica durante el encuentro entre Real Sireti y FC Oguz

Un disparo sin rumbo de parte de un jugador de este último equipo encontró a Valentin Rebeja tirado en el césped por una lesión, al cual le rebotó el balón, que se desvió en dirección a la red por sobre el portero, rápidamente convirtiéndose en un momento viral debido a la naturaleza caótica de la situación.

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Pese a esto, Real Sireti se impuso por 5-2, resultado que fue opacado por el curioso tanto en propia de Rebeja.