Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago14.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] El insólito autogol de un jugador lesionado en Moldavia

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Valentin Rebeja convirtió un insólito gol en contra estando tendido en la cancha.

[VIDEO] El insólito autogol de un jugador lesionado en Moldavia
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El pasado sábado en la segunda división de Moldavia se vivió una situación inusual y a la vez cómica durante el encuentro entre Real Sireti y FC Oguz

Un disparo sin rumbo de parte de un jugador de este último equipo encontró a Valentin Rebeja tirado en el césped por una lesión, al cual le rebotó el balón, que se desvió en dirección a la red por sobre el portero, rápidamente convirtiéndose en un momento viral debido a la naturaleza caótica de la situación.

Revisa el insólito autogol aquí

Pese a esto, Real Sireti se impuso por 5-2, resultado que fue opacado por el curioso tanto en propia de Rebeja.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada