[VIDEO] El Kaabi sufrió grave fractura tras brutal choque con arquero en partido de Olympiakos

El delantero marroquí Ayoub El Kaabi protagonizó una estremecedora acción durante el empate 1-1 de Olympiakos ante Volos, por la tercera fecha de la Superliga de Grecia, luego de sufrir un violento choque con el arquero rival Marios Siampanis cerca del final del primer tiempo.

La acción ocurrió a los 43 minutos, cuando El Kaabi alcanzó a tocar el balón antes de la salida de Siampanis, quien terminó cayendo sobre la pierna izquierda del atacante. El futbolista quedó tendido con evidentes muestras de dolor y debió abandonar el terreno de juego en camilla antes de ser trasladado a un hospital. La jugada terminó además en penal para Olympiakos, convertido por Jota Silva.

Los exámenes posteriores confirmaron que El Kaabi sufrió una fractura en la tibia izquierda y deberá someterse a una intervención quirúrgica, una durísima baja para el elenco griego y para la selección de Marruecos. Olympiakos terminó igualando 1-1 luego de que Maximiliano Comba marcara el empate de Volos en el segundo tiempo.