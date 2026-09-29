[VIDEO] Estados Unidos pegó primero a La Roja con gol de Sebastian Berhalter

La selección de Estados Unidos abrió el marcador ante La Roja en el amistoso en St. Louis, Misuri, con anotación de Sebastian Berhalter en el primer tiempo.

Tras una gran jugada de Sergiño Dest y un amague de Julian Hall, Berhalter recibió en el área y remató de primera para batir a Lawrence Vigouroux (36').

Revisa el gol de Berhalter para Estados Unidos ante La Roja: