[VIDEO] Estados Unidos recuperó la ventaja ante La Roja con un cabezazo de Chris Richards

Estados Unidos recuperó la ventaja ante La Roja y puso el 3-2 parcial en el marcador, con un cabezazo de Chris Richards, quien llevaba 10 minutos en el partido.

Richards entró en el complemento y en el 72' conectó con un cabezazo un centro de Sebastian Berhalter, el autor del primer gol, para desatar el festejo estadounidense en St. Louis.

Revisa el gol de Chris Richards para Estados Unidos ante La Roja: