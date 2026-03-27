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[VIDEO] Livramento completó una jugada colectiva para el gol del empate de Cabo Verde ante La Roja
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Autor: Redacción Cooperativa
Poco duró la alegría de Chile en Nueva Zelanda.
Poco duró la alegría de Chile en Nueva Zelanda.
La selección de Cabo Verde consiguió el empate parcial 1-1 ante La Roja en el amistoso disputado en Nueva Zelanda, tras una gran jugada colectiva que culminó, en la boca del arco, Dailon Livramento, apenas cinco minutos después del gol de Ben Brereton.
Revisa el gol de Cabo Verde (21'):