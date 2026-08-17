Oposición exige que Junaeb explique supuesta reducción de raciones alimenticias en colegios

Parlamentarios de oposición criticaron este lunes a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) por la reducción de raciones alimenticias entregadas en escuelas, luego que apoderados del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas dieran cuenta de la situación.

Los apoderados denunciaron que la dirección regional de Junaeb determinó aplicar una reducción significativa del número de raciones para un cierto día, argumentando una baja aceptación a nivel general de las legumbres que contempla el menú para esa jornada específica. Así, se entregarían solo 160 de las 330 raciones esperadas, consignó La Tercera.

Ante la situación, el diputado Luis Cuello (PC) arremetió contra el Gobierno de José Antonio Kast, que en su momento "aseguró que no habría recortes en la alimentación escolar, pero hoy aparecen colegios denunciando exactamente lo contrario".

"En medio del ajuste fiscal que está llevando adelante el Gobierno, esto Así, se entregarían solo 160 de las 330 raciones esperadas ni se puede pretender ahorrar recursos a costa de un derecho tan básico y esencial", aseveró.

En una línea similar, su par Daniela Serrano (PC) enfatizó que "la alimentación de nuestros niños y niñas no puede ser la variable de ajuste ni se subsana con llevar un pan. Nosotros hemos hecho la alerta desde hace un tiempo y solicitamos que el Gobierno dé explicaciones claras y, sobre todo, garantice que ninguna niña, ningún niño, se va a quedar con menos comida de la que realmente necesita".

Por su parte, la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista) señaló que requerirán una cita al "secretario general de la Junaeb a la Comisión de Educación para que dé cuenta de estos recortes".

El órgano atribuyó la reducción a un mecanismo habitual de ajuste, según publicó La Tercera.