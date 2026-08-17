Valdés: Chile enfrenta una situación extremadamente peligrosa y puede ser avasallado por EE.UU.

El excanciller Juan Gabriel Valdés (PS) alertó en Cooperativa sobre la situación "extraordinariamente peligrosa" que enfrenta Chile ante las presiones crecientes de Estados Unidos.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, el exembajador en Washington afirmó que nuestro país corre el riesgo de ser "avasallado" por la "tendencia extremista" demostrada por Donald Trump en la imposición de sus intereses geopolíticos.

El militante socialista resaltó que la ofensiva arancelaria inicial ha sido seguida por una solicitud para los países latinoamericanos se retiren de la Corte Penal Internacional (CPI) y eleven su gasto militar; una "demanda absolutamente improcedente" cuyo objetivo es forzar la exclusión de China del continente.

Ante este escenario, Valdés instó al Gobierno del Presidente José Antonio Kast a abandonar la "pasividad" y defender los principios de soberanía nacional con una postura clara y unitaria.

El exembajador y excanciller alertó que el país atraviesa una situación extraordinariamente peligrosa ante las crecientes exigencias de Washington. (FOTO: ATON)

"Concebir las descripciones que he visto respecto de una suerte de 'carácter delictual' de este grupo de jueces que están constituidos en la Corte (Penal Internacional) realmente raya lo inverosímil y muestra de que hay una tendencia extremista muy clara instalada dentro del Gobierno de los Estados Unidos", explicó el excanciller.

"Peticiones insondables"

A juicio del diplomático, "no tenemos todavía la dimensión" total del problema, pues "lo que hemos visto es que un tema como el arancelario se expande a áreas que no son las simplemente comerciales o económicas".

"Tenemos la petición de salir de la Corte Penal Internacional, tenemos la pretensión de Estados Unidos de que nosotros aumentemos nuestro gasto militar 'a título de escopeta'... (Es decir) estamos creando un cuadro en el cual las peticiones y los planteamientos que tenga Estados Unidos hacia adelante son insondables e innumerables", alertó Valdés en Cooperativa.

No se sabe "hasta dónde puede llegar una situación como ésta, sobre todo si, efectivamente, el propósito (de Washington) es excluir a China del continente americano, que es en el fondo un propósito de carácter geopolítico estratégico".

Valdés señaló que "hacerse el leso" con el gobierno de Donald Trump no sirve y exigió una definición clara del Presidente Kast sobre este tema. (FOTO: EFE)

Crítica a Kast: "Hacerse el leso con Trump no sirve"

Valdés afirmó que, en este escenario, "la política exterior debe ser conducida por el Presidente de la República, que tiene que dar opiniones sobre este tema y no hacer como que no hay opinión".

"Yo siempre dije en Estados Unidos cuando estaba de embajador: la política de hacerse el leso con el Gobierno de Trump es una política inútil, porque al final no funciona", puntualizó.

"Aquí de lo que se trata es de tener posiciones basadas en principios", pues "Chile es un país que ha tenido una historia de principios en materia de política exterior, que ha defendido su dignidad y su soberanía durante muchas décadas y que hoy no puede fallar en eso".

Según Valdés, Chile corre el riesgo de ser avasallado si no existe una postura de unidad nacional frente a estas presiones diplomáticas. (FOTO: ATON)

Urgencia de la unidad nacional

"Siento que en una situación como ésta, extraordinariamente peligrosa para países como el nuestro, el requiere de mucha unidad", señaló el exembajador en Cooperativa.

"Si el país no está unido, si no hay diálogo sobre este tema entre la oposición y el Gobierno, si no se buscan opiniones comunes con las comisiones internacionales del Congreso, si no existe un discurso común, podemos fácilmente ser avasallados. Y en ese contexto, los principios son fundamentales", reiteró Valdés.