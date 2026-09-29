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[VIDEO] Mathis Albert selló la goleada de Estados Unidos ante La Roja en St. Louis
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Autor: Redacción Cooperativa
Los norteamericanos festejaron su cuarto gol en el tiempo agregado.
Los norteamericanos festejaron su cuarto gol en el tiempo agregado.
Estados Unidos selló al final el triunfo por 4-2 sobre La Roja en St. Louis, con un gol de Mathis Albert en el tiempo agregado.
Auston Trusty pivoteó un centro al área, Albert remató con la derecha y la pelota logró cruzar la línea de gol, para la molestia de los jugadores chilenos.
Revisa el gol de Albert para la goleada de Estados Unidos ante Chile: