[VIDEO] Mathis Albert selló la goleada de Estados Unidos ante La Roja en St. Louis

Estados Unidos selló al final el triunfo por 4-2 sobre La Roja en St. Louis, con un gol de Mathis Albert en el tiempo agregado.

Auston Trusty pivoteó un centro al área, Albert remató con la derecha y la pelota logró cruzar la línea de gol, para la molestia de los jugadores chilenos.

Revisa el gol de Albert para la goleada de Estados Unidos ante Chile: