[VIDEO] Partido de fútbol para amputados terminó a los muletazos

Una competencia internacional de fútbol para amputados terminó empañada por graves hechos de violencia el pasado sábado 24 de octubre luego de que integrantes de los clubes Rampla Juniors y Los Teros protagonizaran un enfrentamiento tras una definición por penales.

El enfrentamiento tuvo como protagonistas al combinado cordobés de Los Teros y al elenco uruguayo de Rampla Juniors, en un compromiso que estuvo cargado de hostilidad desde el inicio pero que estalló de la peor forma tras el pitazo final.

El clímax de la violencia se desató cuando un atacante de Rampla erró un lanzamiento penal decisivo. Mientras el jugador charrúa permanecía desconsolado sobre el césped, dos integrantes del equipo argentino se abalanzaron sobre él, lo empujaron y comenzaron a agredirlo repetidamente con sus muletas metálicas.

Al percatarse del violento ataque, el arquero de la escuadra uruguaya corrió a auxiliar a su compañero para protegerlo en el suelo, pero terminó recibiendo un fuerte impacto directo en la espalda con otra muleta, desatando el descontrol total sobre la cancha.

El violento desenlace no fue un hecho aislado. Durante el desarrollo del juego, los ánimos ya se habían caldeado tras una dura infracción de un futbolista de Los Teros contra un rival que estaba en el piso, lo que provocó insultos, conatos de pugilato y la expulsión de ambos capitanes.

Pese a que el partido continuó, la tensión aumentó debido a que varios futbolistas del conjunto cordobés dedicaron constantes gestos provocadores, burlas e invitaciones a pelear dirigidas hacia los jugadores charrúas y los integrantes de la banca que estaban fuera de la cancha, preludio de la bochornosa trifulca que hoy genera indignación transversal.

Mira acá el registro