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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Terribles imágenes: Jugador sufrió escalofriante fractura en el fútbol de Honduras

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Romario da Silva dejó la cancha en camilla tras una dura acción en el segundo tiempo.

[VIDEO] Terribles imágenes: Jugador sufrió escalofriante fractura en el fútbol de Honduras
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El brasileño Romario da Silva, jugador de Motagua, sufrió una escalofriante lesión durante el partido ante Olancho FC, por el fútbol de Honduras, en una acción que generó inmediata preocupación entre futbolistas, cuerpo técnico y asistentes médicos.

La jugada ocurrió a los 57 minutos, cuando Da Silva disputó un balón dividido y chocó con un rival mientras ambos corrían por la pelota. El jugador de Motagua se llevó la peor parte y debió ser atendido rápidamente en la cancha antes de ser retirado en camilla hacia los vestuarios.

La gravedad de la acción impactó incluso a sus compañeros, algunos de los cuales no pudieron contener el llanto al ver el estado del futbolista. A la luz de la lesión, el jugador deberá detener su actividad por lo que resta del año.

Pese al duro momento, Motagua ganó  2-0 como visitante y luego entregó un mensaje de apoyo para su jugador en redes sociales: "La familia azul está contigo y te acompaña, querido Romario".

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