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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Tim Payne anotó un golazo en su debut en Olimpia ante Rubio Ñu

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador neozelandés marcó el quinto en la goleada de su equipo.

[VIDEO] Tim Payne anotó un golazo en su debut en Olimpia ante Rubio Ñu
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El futbolista neozelandés Tim Payne anotó un golazo en su debut con la camiseta de Olimpia ante Rubio Ñu en el Estadio Defensores del Chaco por la tercera fecha del Torneo de Clausura de la liga paraguaya.

El cuadro asunceño se impuso por 5-0 y sumó su primer triunfo en el certamen para ubicarse en la séptima posición.

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