[VIDEO] Usuario creó clip de cuatro horas con errores y fallos de Gianluca Prestianni

Gianluca Prestianni está en el centro de la polémica del mundo futbolero, luego de ser acusado de insultar de forma racista a Vinicius Junior en el duelo de ida de los play-offs de Champions League. En medio de la controversia, en redes sociales comenzó a circular un extenso video que apuntó directamente contra el argentino.

Un usuario publicó una recopilación de cuatro horas con errores y desaciertos del exVélez Sarsfield. El registro reúne acciones de distintos partidos desde el inicio de la carrera del trasandino.

En paralelo, Benfica salió a respaldar públicamente al jugador, mientras que el propio Prestianni negó tajantemente las acusaciones y aseguró que son completamente falsas. Pese a ello, el caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales.