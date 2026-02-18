Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Usuario creó clip de cuatro horas con errores y fallos de Gianluca Prestianni

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El jugador argentino fue acusado de decirle insultos racistas a Vinicius Junior en Champions League.

[VIDEO] Usuario creó clip de cuatro horas con errores y fallos de Gianluca Prestianni
Gianluca Prestianni está en el centro de la polémica del mundo futbolero, luego de ser acusado de insultar de forma racista a Vinicius Junior en el duelo de ida de los play-offs de Champions League. En medio de la controversia, en redes sociales comenzó a circular un extenso video que apuntó directamente contra el argentino.

Un usuario publicó una recopilación de cuatro horas con errores y desaciertos del exVélez Sarsfield. El registro reúne acciones de distintos partidos desde el inicio de la carrera del trasandino.

En paralelo, Benfica salió a respaldar públicamente al jugador, mientras que el propio Prestianni negó tajantemente las acusaciones y aseguró que son completamente falsas. Pese a ello, el caso continúa generando repercusiones tanto en el ámbito deportivo como en redes sociales. 

