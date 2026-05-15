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[VIDEO] Yuto Nagatomo rompió en llanto tras ser citado a su quinto Mundial
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El defensor de 39 años estuvo en la nómina de Japón.
El defensor de 39 años estuvo en la nómina de Japón.
El histórico defensa japonés Yuto Nagatomo protagonizó un conmovedor registro al enterarse de su convocatoria para la Copa del Mundo 2026. A sus 39 años, el experimentado lateral no pudo contener las lágrimas al saber que disputará por quinta vez una cita planetaria.