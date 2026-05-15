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Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Yuto Nagatomo rompió en llanto tras ser citado a su quinto Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor de 39 años estuvo en la nómina de Japón.

[VIDEO] Yuto Nagatomo rompió en llanto tras ser citado a su quinto Mundial
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El histórico defensa japonés Yuto Nagatomo protagonizó un conmovedor registro al enterarse de su convocatoria para la Copa del Mundo 2026. A sus 39 años, el experimentado lateral no pudo contener las lágrimas al saber que disputará por quinta vez una cita planetaria.

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