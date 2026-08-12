Xavi Hernández fue anunciado como nuevo DT de Países Bajos hasta el Mundial 2030

El entrenador español Xavi Hernández, exdirector técnico de FC Barcelona, fue anunciado como nuevo seleccionador de Países Bajos, luego de alcanzar un acuerdo con la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB por su siglas en neerlandés) para asumir el mando del combinado europeo.

"Xavi Hernández ha sido nombrado nuevo entrenador de la selección masculina de Países Bajos. El técnico español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman", informó la selección neerlandesa, que además precisó que el vínculo del nuevo entrenador se extenderá hasta el Mundial de 2030.

Xavi afrontará así su primera experiencia al frente de una selección nacional después de sus pasos como entrenador por Al Sadd de Qatar y Barcelona.

Koeman cerró su segundo ciclo en Países Bajos tras el Mundial de 2026, luego de comunicar que no extendería su contrato.