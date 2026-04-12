Iván Zamorano: "Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular y yo ahí con él"

Una sorpresiva propuesta realizó el exdelantero Iván Zamorano, quien se candidateo para estar al mando de la ANFP acompañando a Marcelo Salas, actual mandamás de Deportes Temuco.

En conversación con La Tercera, el exjugador de Real Madrid aseguró que le gustaría formar parte del organismo de Quilín o de la Federación de Fútbol de Chile: "Haré algo por Chile. Cuando me retiré del fútbol, pasó eso".

"Quizás tendría un papel más de acercamiento, como un mánager o algo así. Presidente, no. Presidente, hay que dejárselo a los otros como Marcelo Salas, por ejemplo, que es dueño de un club", agregó "Bam Bam".

Sobre la opción del "Matador" como timonel de la actividad, el medallista de bronce en Sidney 2000 sostuvo que sería "espectacular. Marcelo Salas como presidente de la ANFP sería espectacular y yo ahí, con él. Reeditar Za-Sa en los escritorios".

Zamorano también abordó el momento que atraviesa La Roja

Con respecto al futuro del combinado nacional, el Mundialista en Francia 1998 expuso que "todo se debe dar de una forma natural. La materia prima está. Lo que falta es tener claro qué hay que hacer. Y planificar, tener una buena estructura, un buen desarrollo de formación. Hay muchos factores que influyen. Tengo fe en que volvamos a ser el Chile competitivo de siempre".

En esa misma línea, Zamorano remarcó que "se necesita un cambio radical en ese aspecto. Hay que tomar decisiones. Decir 'si Nico Córdova va a ser el director técnico, que sea Nico Córdova; si viene Manuel Pellegrini, que venga'"

"Pero que se tomen determinaciones ya y que no pase más tiempos. No puede ser que si Nico Córdova gana un partido, tenga que ser el técnico y si lo pierde hay que echarlo. Esas inconsecuencias no le hacen bien a la selección", cerró.