Iván Zamorano "presiona" por la llegada de Manuel Pellegrini a la Roja

El ex capitán de la Selección chilena, Iván Zamorano, golpeó la mesa e insistió en que La Roja debe apostar por la contratación del entrenador de Real Betis, Manuel Pellegrini, cuyo nombre ha estado en la órbita del combinado criollo desde la salida de Ricardo Gareca.

En entrevista con 24 Horas Deportes, "Bam Bam" sostuvo que "lo de Pellegrini lo venimos escuchando hace mucho tiempo y no hay una actitud por parte de Manuel, algo seguro, tipo 'yo termino con el Betis y vengo a la Selección' porque está todo muy inseguro. Me parece muy buen técnico, creo que es uno de los más exitosos que ha tenido el fútbol chileno y sería un buen aporte, ¡pero ya!".

Al mismo tiempo, el otrora goleador histórico del elenco nacional recalcó que "necesitamos trabajar ahora ya, o sea, no podemos esperar más a futuro para intentar formar o armar un proyecto, para tratar de que Chile vuelva al sitial que se merece dentro de Sudamérica. A veces estamos en una etapa donde no tenemos claro qué va a pasar con la Selección".

Respecto a la actualidad del Equipo de Todos, el ex atacante del Real Madrid expuso que "se vienen partidos amistosos que a la larga sirven, pero si no tenemos establecido quién va a ser el técnico o un proyecto con una base sólida, vamos a ganar un partido, perder otro, ser los mejores y luego los peores".

En esa misma línea, apuntó que "primero hay que establecer un proyecto y ese tiene que decir 'el entrenador para los próximos tres o cuatro próximos años va a ser Nicolás Córdova o Manuel Pellegrini, o el mánager para la Selección va a ser esta persona".