Iván Zamorano puso a Carlos Caszely como el "mejor 9" del futbol chileno

El histórico exdelantero y capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, participó en una dinámica de preguntas y respuestas rápidas donde entregó sus definiciones sobre los mejores atacantes de la historia a nivel nacional e internacional.

En diálogo con la cuenta oficial de Conmebol, "Bam Bam" no dudó en destacar a figuras emblemáticas y aseguró que Carlos Humberto Caszely es el mejor "9" chileno de la historia, mientras que situó a Esteban Paredes como el mejor centrodelantero de Colo Colo.

Además, al momento de elegir a la mejor dupla atacante de Sudamérica, Zamorano apeló al recuerdo para señalar a la "dupla Za-Sa", la histórica sociedad que conformó junto a Marcelo Salas en el camino al Mundial de Francia 1998.

En el plano internacional, el exartillero mostró una alta valoración por el brasileño Ronaldo Nazário, a quien escogió como el mejor "9" de la historia sudamericana y también como el mejor de esa posición en las Copas del Mundo, asegurando que el "Fenómeno" está en la cima "de lejos".