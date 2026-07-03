Zamorano provocó revuelo en Perú con críticas a su selección: No tienen recambio

El exfutbolista chileno Iván Zamorano provocó revuelo en Perú al comentar el momento de la selección peruana, donde lo comparó con el de La Roja, al destacar la falta de recambio y la permanencia de ciertos futbolistas.

"En Perú ha pasado algo parecido a nosotros. Viendo a Paolo Guerrero, por ejemplo, jugar con 42 años quiere decir que no tienen recambio, que él sigue siendo el mejor", sostuvo en una entrevista con el medio L1 Max.

También destacó a los diferentes estrategas que han dirigido a los incaicos: "Yo creo que les ha afectado también el cambio de entrenador, muy seguido. A veces llegaba uno con una idea, después a los tres meses cambiaban de técnico", comentó.

Por último envió un mensaje esperanzador para la selección peruana: "Pero es indudable que si hablamos de la materia prima, tanto Perú como Chile, hay materia prima. Lo que pasa es que hay que trabajar", cerró.