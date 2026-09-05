Zamorano reveló que pudo jugar en la Premier: Hubiera hecho más goles de cabeza

Iván Zamorano, destacado exdelantero chileno, sorprendió al contar que tuvo la posibilidad de partir a la Premier League inglesa en plena década de los 90, cuando vivió sus mejores años como figura del fútbol europeo.

El histórico excapitán de La Roja reveló a La Tercera que tuvo la opción de ir "al Blackburn Rovers, con Roy Hodgson", DT del equipo entre 1997 y 1999.

Sin embargo, Zamorano expuso que no partió a aquel club "porque estaba en el Inter de Milán".

"En la Premier League tiran 200 centros por partido. O sea, hubiera hecho más goles de cabeza", apuntó, ya que en el torneo inglés "se juega mucho con los externos" para nutrir a los centrodelanteros.

Por otro lado, Zamorano abordó el fichaje de Darío Osorio en Crystal Palace y expuso que "los caminos son muy parecidos", comparando que el hijuelense pasó primero por el Midtjylland danés antes de saltar a una de las grandes ligas, tal como hizo él en el Saint Gallen de Suiza previo a aterrizar en España con Sevilla en 1990.

"Fueron dos años de experiencia pura (en Saint Gallen), dos años de madurez, que me permitieron llegar a una liga mucho más exigente. Darío creo que llevaba tres años en Dinamarca y se dio cuenta de que tenía la capacidad para jugar en una liga mucho más competitiva", dijo.

"Llegar a la Premier League no es fácil. Si bien es cierto, Crystal Palace no es Liverpool, Manchester City, Manchester United o Chelsea, es un equipo que está pasando el mejor momento de su historia futbolística. Le va a permitir crecer, madurar, tener la experiencia suficiente para seguir creciendo como ser humano", añadió.

"Bam Bam" destacó que su protagonismo dependerá de lo que demuestre con su personalidad, pero "lo que sí tiene es la capacidad futbolística para lograrlo".

Por otro lado, a Zamorano se le consultó sobre Manuel Pellegrini y La Roja: "Yo no sé el pensamiento de Manuel, pero ¿hace cuánto tiempo que lo venimos buscando como el emblema para poder hacer un mejoramiento de la Selección de Chile?".

"Siempre ha preferido trabajar en los equipos. Para él, el día a día es muy importante. Es un entrenador muy exitoso. En cada equipo en que estuvo marcó una etapa, un legado. Entonces, creo que prefiere quedarse en Betis", añadió.

El otrora goleador también le dejó un recado a la ANFP y Pablo Milad: "Llevamos nueve meses sin técnico. Nueve meses desde que terminaron las Eliminatorias y no podemos elegirlo. Ecuador terminó el Mundial, renunció el técnico y creo que al mes tenían uno nuevo. Algo está pasando o algo estamos haciendo mal. Tenemos que tomar decisiones contundentes, claras, que signifiquen una planificación, una nueva estructura para tratar de que el fútbol chileno mejore".