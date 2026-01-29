Johnny Herrera: Colo Colo está actuando como equipo chico

Johnny Herrera no se guardó nada y lanzó duras críticas al mercado de fichajes de Colo Colo para la temporada 2026, cuestionando abiertamente las salidas y los refuerzos del equipo de Macul.

"Colo Colo está actuando como equipo chico con la ida de sus jugadores. Está abaratando costos, bajando el valor de la planilla y se me hace más claro que será un año de transición de Colo Colo, por todos los condoros que se pegaron el año pasado", declaró en el panel del programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.

El exarquero azul agregó que en el "cacique" "están como país en guerra, ahorrando cualquier peso. Dejan que se vayan los jugadores con sueldos medianamente altos, negocian jugadores relativamente baratos. En el arco dicen que nos arreglamos con lo que tenemos".

Sobre la nueva salida de Cristián Zavala, Herrera aprovechó la instancia para cuestionar su partida y también al reciente refuerzo "albo": "Es un jugador campeón y lo estás perdiendo. Pudiste gestionarlo hablando con él. Y traes uno que peleó el descenso. ¿Lautaro Pastrán es más que Zavala?", se preguntó.