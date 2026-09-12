Johnny Herrera palpitó el MT1000 Santiago de tenis: Estoy para pelearle a cualquiera

El exarquero Johnny Herrera será protagonista nuevamente en las canchas, pero esta vez de tenis como competidor confirmado para el torneo MT1000 Santiago 2026; certamen a disputarse Stade Français en noviembre y que el "Samurai Azul" ya anticipó.

"Juego siempre con cabros que juegan torneos ITF, son buenos amigos y me invitaron a participar. Me junté con la gente de la organización y apañé. Es más que nada para incentivar el deporte y el tenis, que en Chile está muy dejado. Y obviamente porque me gusta", contó a Las Últimas Noticias.

"Normalmente juego harto, trato de jugar siempre. De hecho, juego tenis para mantener las calugas y no engordar. Nunca he tenido profe, siempre aprendí mirando", sumó. El histórico de Universidad de Chile expuso que juega tratando de imitar gestos técnicos, aprovechando los conocimientos de sus estudios en Educación Física.

Herrera dijo estar "para competir, para pelearle a cualquiera. No siempre gano, pero sí le peleo a cualquiera", aunque también señaló que "voy a participar nomás".

"Obviamente voy a pelear el partido que me toque y voy a tratar de jugar un dobles también para aprovechar el día. Voy a intentar pedirme el día libre en el canal para tener tiempo y pasarlo bien, más que nada", proyectó el actual comentarista de TNT Sports.

En cuanto al juego, Herrera expuso: "Mi estilo es agresivo siempre. Agresivo y harto de ir para adelante, harto saque y volea. Hay días que saco muy bien, entonces eso me ayuda mucho".

El torneo de categoría Masters, para mayores de 30 años, se desarrollará entre el 14 y el 22 de noviembre.