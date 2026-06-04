Vecinos de Reñaca proponen renombrar calle en honor a Johnny Herrera: "Pensé que era una broma"

Pese a su identificación con Universidad de Chile, Johnny Herrera continúa recibiendo muestras de aprecio en la Región de Valparaíso luego de conocerse que un grupo de vecinos de Reñaca impulsó una propuesta para rebautizar una de las vías del sector con el nombre del exguardameta.

La iniciativa, difundida inicialmente por el medio local Informa Reñaca Noticias, busca cambiar el nombre de la actual Calle Bellavista, lugar donde Herrera vivió durante su primer período en Everton, entre los años 2007 y 2008.

En conversación con Las Últimas Noticias, el actual panelista de televisión admitió que inicialmente no tomó en serio la idea. "Al principio pensé que era una broma. Entiendo que la idea nació por un exconcejal o exvecino. Yo viví hartos años en Bellavista con Subida El Encanto y siempre me topaba con los vecinos, siempre buenas migas", comentó.

Con el transcurso de los días, el exfutbolista constató que la propuesta era real y agradeció el gesto de la comunidad. "Después caché que la gente era seria y lo tomé como tal. Es un halago más que cualquier otra cosa", señaló.

Aunque reafirmó su orgullo por sus orígenes en Angol, Herrera explicó que ha consolidado un fuerte vínculo familiar y habitacional en el balneario viñamarino.

"No me considero viñamarino, soy de Angol, nacido y criado. Pero la familia de mi ex estaba allá y mi hijo Bruno también. Nos arraigamos en Reñaca, llevamos mucho tiempo y, aunque no me considero viñamarino, pretendo morirme en Reñaca también", sinceró.

Finalmente, el otrora seleccionado nacional atribuyó este reconocimiento tanto a su paso por el cuadro "ruletero" como a su diaria convivencia con los residentes del sector.

"Creo que es por un todo. Estoy hasta en una comunidad de perros perdidos en Reñaca. Salgo a caminar a todos lados. Obviamente también está el arraigo por el hecho de haber sido el arquero del último Everton campeón. Cuando me dieron la opción de ir a Everton la primera vez ni siquiera pensé otra alternativa", concluyó.