Cárcel efectiva para hombre que divulgó fotos íntimas de su expareja

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a un hombre -que individualizó con las iniciales J.A.P.P.- a la pena de cumplimiento efectivo de 4 años y 187 días de presidio, más la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, por su calidad de autor del delito consumado de captación y divulgación de imágenes privadas, un ilícito perpetrado en abril de 2023.

El antisocial además sumó una condena de 300 días de reclusión efectiva como autor del delito consumado de amenazas simples.

De acuerdo al fallo, se acreditó, más allá de toda duda razonable, que entre enero y abril de 2022 y en Rancagua "J.A.P.P. mantuvo una relación sentimental con la víctima, y en ese período procedió a tomar fotos a la mujer desnuda sin que ella lo consintiera, por ejemplo, cuando dormía. Una vez que hubo terminado esa relación, y en el período que va entre el mes de diciembre del 2022 y todo el primer semestre del año 2023, J.A.P.P. difundió dichas imágenes en redes sociales".

Asimismo, el 10 de abril de 2023 y "alrededor de las 17:00 horas, en circunstancias que la víctima se encontraba en su domicilio, comenzó a recibir diversos correos electrónicos por parte del imputado J.A.P.P., con quien la víctima mantuvo una relación sentimental, donde le señalaba 'te voy a secuestrar, ya verás, te voy a matar, te voy a drogar, no te dejaré tranquila hasta que estés muerta, voy a subir tus fotos íntimas a las redes sociales tuyas'".

Respecto al delito de captación y divulgación de imágenes privadas, el tribunal estableció que "el acusado fue quien grabó imágenes en un contexto privado, de la zona íntima de quien era su pareja en aquel entonces, la víctima y, luego, las divulgó por correo electrónico a la madre de (la víctima) y a su expareja, así como por redes sociales como Instagram (la que hackeó para su titular), en las que ofrecía servicios sexuales anexando dichas imágenes".