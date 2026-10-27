China tomó duras medidas contra Kylian Mbappé por dichos en relación a Mao Zedong

Un escándalo de niveles políticos y comerciales desató el delantero francés de Real Madrid Kylian Mbappé en China, luego de admitir en una entrevista que se divierte con los "memes" que circulan en internet donde comparan su rostro con el del fallecido líder de la revolución comunista, Mao Zedong.

La respuesta en el gigante asiático fue inmediata e implacable. La televisión estatal CCTV determinó suspender de forma indefinida las retransmisiones de La Liga y de los encuentros del cuadro merengue. La medida, que entró en vigor la noche del lunes según reportó el medio local The Paper, incluyó además la orden de retirar inmediatamente del aire todos los anuncios publicitarios y contenidos audiovisuales protagonizados por el futbolista galo.

A este veto televisivo se sumó un duro golpe económico para la figura francesa. Grandes consorcios del país, entre ellos el gigante de bebidas Dongpeng Beverage Group y las compañías lácteas Mengniu y Milkground, anunciaron este martes la ruptura unilateral e inmediata de sus alianzas comerciales con el jugador.

Las marcas emitieron comunicados a través de la red social Weibo apelando a una política de "tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales y del pueblo chino", sumándose al boicot contra el atacante.

La polémica escaló hasta el más alto nivel diplomático. Durante su habitual conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, advirtió con firmeza que "las palabras y los actos que hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad".

El conflicto tuvo su origen en una reciente entrevista concedida por Mbappé, en la que fue consultado sobre cuál era su montaje o "meme" favorito de los que circulan en redes.

"Con el que más me he reído es ése en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", reconoció el atacante. Aunque no mencionó de manera explícita a Mao Zedong, aludía directamente a una popular imagen satírica viralizada por fanáticos donde su rostro aparece superpuesto sobre el icónico retrato oficial del histórico jerarca comunista.