Mbappé lamentó las especulaciones por su lesión: "Se dijeron cosas que no eran verdad"

Kylian Mbappé rompió el silencio sobre la lesión que lo ha complicado en las últimas semanas y lamentó las especulaciones que surgieron en torno a su estado físico. El atacante de Real Madrid aseguró que logró encontrar el diagnóstico correcto para tratar el esguince en la rodilla izquierda y sostuvo que ya trabaja con un plan definido para volver a su mejor nivel.

Durante un acto realizado en París, el capitán de la selección francesa explicó que viajó a la capital gala para consultar con un especialista, después de convivir con molestias que no lograba explicar con certeza. Según detalló, esa búsqueda fue clave para entender el origen del dolor y comenzar un proceso de recuperación más claro y preciso.

"Mi rodilla va bien, me voy recuperando al cien por ciento, he tenido la suerte de encontrar el diagnóstico correcto cuando vine a París y, juntos, pudimos encontrar el mejor plan para volver a estar al mejor nivel a final de temporada con Real Madrid y con la selección de Francia en el Mundial", afirmó el delantero.

Mbappé también apuntó contra las versiones que circularon mientras intentaba aclarar el problema físico. "Era algo que me molestaba y quería saber exactamente qué tenía. No sabía por qué me dolía, por qué esos dolores, y saberlo es una primera etapa para curarse", explicó, antes de lamentar "las especulaciones" y "las cosas que se han dicho que no eran verdad".

El campeón del mundo en 2018 sostuvo que este tipo de situaciones forman parte de la exposición permanente que rodea a los deportistas de élite. En ese sentido, dejó entrever su molestia por la difusión de informaciones no comprobadas sobre su rodilla, en medio de un tramo decisivo de la temporada tanto para Real Madrid como para la selección francesa.