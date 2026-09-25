Mbappé se lesionó en gol a Turquía y fue liberado de la selección francesa

El delantero Kylian Mbappe sufrió una dura lesión al anotar el gol del triunfo 1-0 de Francia sobre Turquía por la primera fecha de la Nations League, que incluso obligó a su liberación del seleccionado galo.

La estrella y capitán de Francia sacó un latigazo al minuto 59 para batir a Uğurcan Çakır. Ni siquiera pudo festejar, pues inmediatamente cayó con evidente dolor en la rodilla izquierda. Aunque intentó volver a la cancha, finalmente debió salir.

"Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!", señaló el equipo 'bleu' en sus redes sociales oficiales.

El jugador volverá a Madrid para someterse a más exámenes médicos este sábado, bajo la vigilancia del cuerpo médico de Real Madrid para precisar la gravedad de la lesión y el tiempo de recuperación.

Zinedine Zidane, que vivió su debut como DT de Francia, reconoció que la lesión "no va bien. Mbappé no está bien. Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo. No correremos ningún riesgo".

Con Mbappé descartado, Francia completará la fecha FIFA visitando a Bélgica el lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas (18:45 GMT) y enfrentando de local a Italia el viernes 2 de octubre en igual horario.