Mbappé y el Balón de Oro: No es una obsesión, pero es un objetivo para cualquier competidor

El delantero de Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé aseguró que el Balón de Oro no es una obsesión, pero afronta la carrera por el premio con la convicción de que esta puede ser su temporada.

"No es una obsesión. Creo que es un objetivo para cualquier jugador, para cualquier competidor", manifestó Mbappé en una entrevista publicada este martes por RFI.

El galardón al mejor jugador de la temporada se entregará el próximo 16 de octubre, en una edición en la que Mbappé aspira a conquistar por primera vez el trofeo y sostiene que su rendimiento individual le permite pensar en la victoria.

"He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí", señaló, tras confesar que si no gana "estaría decepcionado".

Mbappé reconoce que la pugna parece más abierta que en otras ediciones. "Es agradable de ver, agradable de participar y creo que también entretiene a la gente", señaló.

El francés también defendió el tono desafiante que ha utilizado en los últimos meses al hablar de sus posibilidades, después de declaraciones como 'siempre he sido el elegido' o 'no ha habido nadie mejor que yo la temporada pasada'.

"En Francia hay muchas cosas que chocan y no tengo ningún problema con eso", respondió el jugador de Real Madrid. "Nunca he querido gustarle a todo el mundo, porque no es posible. No sé ser otra persona. Intento ser yo, con mis cualidades y mis defectos, con mis conquistas y mis fracasos", mantuvo.