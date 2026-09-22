El plan de sustentabilidad de las fondas del Parque O'Higgins 2026 recuperó cerca de 8 toneladas de residuos, lo que representa un aumento del 50% en comparación con el año anterior; a través de la operación de una empresa en terreno, que procesó, compactó y enfardó los residuos reciclables.

Entre los residuos rescatados se contaron 74 mil envases de latas y botellas PET y 2.400 litros de aceite vegetal -que serán transformados en biodiesel-. "Otro de los pilares del plan fue la gestión de residuos orgánicos y el evento logró reunir 2,5 toneladas de guano y borra de café, material que se complementó con los desechos generados días previos por los caballos de la Parada Militar", detalló la Municipalidad de Santiago.

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