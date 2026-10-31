Mourinho defendió a Mbappé por la polémica con China, aunque "a veces lo mejor es no abrir la boca"

Jose Mourinho, entrenador de Real Madrid, habló en la rueda de prensa previa a la visita a Racing de Santander este domingo, y aprovechó de blindar a Kylian Mbappé por la polémica a raíz de un meme con la imagen de Mao Zedong.

El galo señaló que dentro de los fotomontajes, el que más le causaba gracia era el que ponía su cara en el cuerpo de "un dictador chino". Aquel apelativo hacia Mao generó la feroz respuesta desde el gigante asiático, con el quiebre de contratos y un veto a las transmisiones de la liga española.

"Lo de China son los peligros del mundo de hoy, donde muchas veces la mejor cosa que puedes hacer es no abrir la boca, porque existe peligro en muchísimas cosas que tú dices, pero le he visto muy responsable con un club que a este nivel es de gran clase. De nuestra parte ya está, no tenemos nada más que hacer", señaló el DT portugués.

De todas formas, Mourinho mostró "tranquilidad, porque mi club es el Real Madrid y mi jugador en casa es Kylian Mbappé. Los dos han tenido la clase de tener una reacción inmediata y yo me siento como entrenador muy representado por mi club y por mi jugador".

"Kylian es muy inteligente, muy maduro, con un nivel de autoestima muy alto y al mismo tiempo tiene clase", agregó.

Además, el técnico comentó la reacción del delantero tras su segundo puesto en el Balón de Oro: "El modo como ha interpretado el Balón de Oro para Harry (Kane), yo solo he sentido clase, respeto. Una cosa es saber que eres el mejor y otra es tener ese respeto por quien también ha hecho mucho para ganar ese trofeo".

"Yo creo que Kylian es Kylian, es único. Cada año tenemos un Balón de Oro, pero mejor goleador de la historia de los Mundiales hay solo uno. Es una cosa única. De la votación, lo que me ha dejado un poco con la boca abierta de sorpresa es Jude Bellingham undécimo, 'no comments'", complementó.

Por otro lado, Mourinho elogió a Harry Kane, a quien dirigió en Tottenham: "He tenido el privilegio de trabajar con él, es un gran jugador, profesional y persona. Dentro de la frustración de que mi jugador no ha ganado, también tengo que ser honesto y decir que estoy muy feliz por Harry, porque es un chico que merece una alegría, una guinda a su carrera".