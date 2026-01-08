Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago22.5°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | La Serena

Deportes La Serena fichó el joven defensa Yahir Salazar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno llegó al conjunto "papayero" tras un año en Audax Italiano.

Deportes La Serena fichó el joven defensa Yahir Salazar
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Deportes La Serena anunció el fichaje del joven defensa de 20 años Yahir Salazar. El zaguero chileno llegó al conjunto "papayero" tras estar la última temporada en Audax Italiano. 

Salazar, formado en Universidad de Chile, tuvo pasos por clubes como Audax Italiano y San Luis, así como partidos disputados con la Selección Chilena Sub-20. 

El joven defensor se convirtió en el cuarto refuerzo del conjunto granate, quien ya presentó a Alexander Oroz, Joaquín Gutiérrez y Gonzalo Escalante, además de su nuevo técnico Felipe Gutiérrez.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada