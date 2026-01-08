Deportes La Serena fichó el joven defensa Yahir Salazar

Deportes La Serena anunció el fichaje del joven defensa de 20 años Yahir Salazar. El zaguero chileno llegó al conjunto "papayero" tras estar la última temporada en Audax Italiano.

Salazar, formado en Universidad de Chile, tuvo pasos por clubes como Audax Italiano y San Luis, así como partidos disputados con la Selección Chilena Sub-20.

El joven defensor se convirtió en el cuarto refuerzo del conjunto granate, quien ya presentó a Alexander Oroz, Joaquín Gutiérrez y Gonzalo Escalante, además de su nuevo técnico Felipe Gutiérrez.