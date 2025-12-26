Deportes La Serena oficializó a Felipe Gutiérrez como su nuevo estratega este viernes, de cara a nueva temporada en la Liga de Primera, con la compañía de Germán Lanaro como ayudante técnico y Emiliano Fleitas de preparador físico.

"Este cuerpo técnico trabajará en conjunto con el staff profesional del club, alineados en una misma idea y con un objetivo claro: Potenciar el rendimiento del equipo y representar de la mejor forma nuestros colores", anunciaron los "papayeros".

De este modo, Gutiérrez tendrá su primera experiencia al mando de un cuerpo técnico, ya que sus experiencias previas fueron como ayudante en Sport Boys y en los "granates" con Cristian Paulucci y en Quintero Unido con su hermano Orlando.

Durante su carrera como jugador, el formado en Universidad Católica también defendió los colores de Twente en Países Bajos, Real Betis de España, Internacional en Brasil, Kansas City y Colorado Rapids en Estados Unidos y Al Wasl de Emiratos Arabes.