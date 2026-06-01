Médico de La Serena fue denunciado por conducta inadecuada en derrota ante Colo Colo

Angello Canales Passalacqua, médico de La Serena, fue informado por conducta inadecuada en la derrota 4-2 ante Colo Colo, disputada en el Estadio La Portada por la fecha 14 de la Liga de Primera.

El árbitro Fernando Véjar consignó en su reporte que el integrante del cuerpo técnico serenense fue expulsado a los 90'+6, luego de una sanción contra su equipo en los minutos finales del encuentro.

Según el informe, Canales "golpea con su puño la banca técnica, desaprobando la decisión además de gritar a viva voz "cómo cobran esa hueá"", acción que quedó registrada en el apartado de expulsiones del cuerpo técnico.