Vulneraron seguridad del aeropuerto para rayar un avión de JetSmart
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Vulneraron seguridad del aeropuerto para rayar un avión de JetSmart
Un avión Airbus A321 de la aerolínea JetSmart fue vandalizado con un grafiti en su motor derecho, en medio de una vulneración de la seguridad del Aeropuerto de Santiago, que ahora investigan la PDI y la DGAC.
El hecho se registró en el sector sur-oriente del terminal aéreo y afectó a la aeronave estacionada en el recinto, mientras es sometida a un proceso de nueva pintura.
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