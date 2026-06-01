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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Autoridad amenaza con impedir amistoso de Chile con RD Congo por brote de ébola

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Juan Franco, alcalde de La Línea en España, pidió información sanitaria antes de permitir el duelo programado para el 9 de junio.

Autoridad amenaza con impedir amistoso de Chile con RD Congo por brote de ébola
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El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, advirtió que no autorizará el amistoso entre República Democrática del Congo y la selección chilena, programado para el 9 de junio, si no recibe garantías sanitarias por el brote de ébola que afecta al país africano.

Según informó el Ayuntamiento, el jefe comunal amenaza con firmar este martes un decreto para impedir el encuentro si no obtiene respuesta a las gestiones realizadas con Sanidad Exterior, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Hospital de La Línea, con el objetivo de certificar la inexistencia de riesgos para la salud.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, señaló que "Sanidad Exterior está ya pendiente del asunto para establecer las medidas que sean necesarias", luego que el gobierno congoleño elevara a más de 670 los casos sospechosos y a 160 las muertes sospechosas por el brote en Ituri.

La FIFA también mantiene contacto con la federación congoleña para informar a su selección sobre las orientaciones médicas y de seguridad.

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