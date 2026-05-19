Tensión en Deportes La Serena: Hinchas denuncian agresiones de familiares de jugadores

Una compleja jornada se vivió en las tribunas del Estadio Santa Laura tras la dura derrota por 5-1 que sufrió Deportes La Serena ante Palestino. Más allá del resultado futbolístico, el foco se trasladó a una grave denuncia: integrantes de la barra granate acusaron haber sido agredidos por familiares de los jugadores Joan Orellana y Jeisson Vargas.

Según el relato de un testigo al Diario El Día, de La Serena, el conflicto se originó en el sector visitante una vez que Orellana fue sustituido. Los hinchas manifestaron su disconformidad con el rendimiento del futbolista, lo que escaló rápidamente a una trifulca que incluyó golpes de puño y el lanzamiento de líquido caliente, afectando a varios asistentes, incluyendo mujeres presentes en el lugar.

La reacción de los seguidores no se hizo esperar. A través de un comunicado público, la barra "Los Papayeros" manifestó su "total repudio" ante los hechos, señalando directamente a los cercanos a los hermanos Orellana y Vargas como los autores de las agresiones.

"El jugador profesional debe saber convivir tanto con el aplauso como con la crítica. Ninguna circunstancia justifica agresiones físicas o psicológicas", sentenciaron los fanáticos en el escrito, enfatizando que el hincha "es el alma del club y debe ser respetado".

Ante la gravedad de los incidentes, la agrupación fue tajante en sus demandas: exigieron que la institución tome medidas ejemplares y proceda a la desvinculación de los futbolistas involucrados.