La caída de Trinidad Steinert, metáfora de las expectativas incumplidas por Kast

Este martes se llevará a cabo el primer cambio de gabinete del gobierno de José Antonio Kast, en el que dejará su puesto la titular de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

En las últimas semanas, la exfiscal había sido cuestionada por la falta de un plan de seguridad, situación que llevó a la oposición a anunciar una interpelación en su contra.

Durante esta misma jornada, Steinert había indicado que aún contaba con el apoyo del Presidente, destacando la detención del werkén Jorge Huenchullán: "Siempre he recibido el respaldo del Presidente de la República. Estamos trabajando por la seguridad de los chilenos y eso es lo que es relevante para mí".

En una sesión de la Cámara Baja hace una semana, Steinert realizó una especie de mea culpa, reconociendo defectos comunicacionales y que no estaba en el gobierno por su "elocuencia o redes políticas".

"Asumo que me he equivocado y he cometido errores: pensé que en este cargo había que hablar mediante acciones, no con palabras", confesó en esa oportunidad, manifestando que "he entendido que en política hay que escuchar y explicar, escuchar y volver a explicar todas las veces que sea necesario, porque se trata de sumar voluntades".